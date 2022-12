Football - P3A : Pour Adrien Bolly, ce n’est pas la taille qui compte, mais le timing

Et si Fraiture Sports n’a plus gagné depuis le 28 août, la rencontre face à Wasseiges a permis de retrouver une équipe condrusienne avec de l’envie et de l’engagement. Et si 40 secondes ont été de trop pour les Rouges, tout n’est évidemment pas à jeter. "À chaque fois que l’on fait une erreur, ça se paye cash malheureusement. Après, ça va de mieux en mieux, nous jouons déjà beaucoup plus au football. Il y a du positif, d’autant que les jeunes de P4 amènent une saine concurrence."

Et si les Fraiturois sont désormais seuls positionnés à la lanterne rouge, au club, on croit encore au maintien coûte que coûte. "C’est à nous de travailler pour nous sauver. Il n’y a pas le choix, nous ne devons pas faire de pause durant la trêve pour être prêt à la reprise contre Stockay B. Nous croyons au maintien sinon, on ne jouerait plus hein…"

Et si les troupes de Sebastien Baucamp ont eu énormément de mal durant cette deuxième tranche, la proximité au classement avec les équipes du dessus doit les motiver à aller chercher les quelques pourcents supplémentaires nécessaires afin d’aller arracher le maintien. Mais une saison après ce tour final avec Solières B et une sensation que rien ne pouvait lui arriver, cette saison est vraiment différente pour Adrien Bolly.