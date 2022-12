Bertrand Dapsens quitte, lui, Faimes: «Je ne me voyais pas travailler sans Bertrand Marler»

En effet, Bertrand Dapsens a décidé de s’en aller. Une décision annoncée au club lundi après-midi, soit avant la nomination du nouveau T1. "Mon départ n’a d’ailleurs rien à voir avec l’arrivée de Franck Walo. J’ai entendu beaucoup de bien de lui et je lui souhaite d’ailleurs le meilleur, insiste celui qui est également formateur et responsable physique du jeu à onze du côté de Verlaine. Le club était désireux que je reste mais j’avais pris un petit coup au moral depuis le départ de Bertrand Marler. Nous étions très liés, de par notre vision footballistique ou même humaine. Ça a directement fonctionné entre nous. Je ne me voyais pas travailler sans lui. En tout cas, je suis très fier du parcours accompli en un an et demi au club."

Une aventure d’adjoint chez les seniors qui en appelle sans doute d’autres pour Bertrand Dapsens. " J’ai beaucoup apprécié le job, j’ai pris beaucoup de plaisir. Mais ma priorité sera donnée à Bertrand Marler, précise-t-il. En quelques mois, notre relation a pris pas mal d’ampleur. Nous avons la même manière de travailler, on accorde beaucoup d’importance aux détails. Cela me correspond car j’ai besoin de quelqu’un qui a la même rigueur de travail que moi. "

Voilà donc un beau duo sur le marché !