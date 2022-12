Amay gagne mais Beyne reste devant

Comme prévu, Amay démarrait avec ses cadres. Si le début de jeu était équilibré (2-2, 3e), Beyne passait devant et pouvait même accentuer son avance avec deux penaltys. Heureusement pour les Noirs, le poteau écartait à deux reprises les tirs. Est-ce que la chance allait être favorable aux Amaytois? Oui, d'autant plus lorsque Saghir, le portier mosan, sortait deux ballons. Et c’est dans des contres rapidement menés qu’Amay prenait un gros viatique pour mener 14-8 à la pause.

Peut-être trop confiant, le HC subissait trois buts d'entrée qui relançait Beyne et à +4, les Mosans ont manifestement joué avec la peur de mal faire. Beyne en profitait pour revenir à 17-16 avant de revoir les Noirs retrouver leur hargne et même reprendre trois buts d’avance (19-16, 48e). Mais pas assez longtemps que pour empêcher un retour de Beyne qui se contente de limiter la casse, en sauvant cette sixième place qualificative pour les play-off. Rien n'est donc définitivement joué mais la lutte est plus serrée que jamais, à quatre matchs de la fin.

Arbitres: Pierloot et Lechien.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Agnello 0, Brialmont 4, De Cecco 0, Mollate 5, Pagnoul 0, Philouze 3, Tilliere 0, Tilman 5, Vieira 0, Thirion 0, Destexhe 3, Khaldi 5, Tzenoff 0.

UNION BEYNOISE: Kalff, De Wit 1, Gucciardo 3, Essomba 5, Balthazar 2, Parmentier 6, Pironet 3, Van Looy 1, Garnier 0, Pascolo 0, Bon 2, Hugel 0, Praet 0, Apa 1, Chavancy 0.