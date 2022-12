Zakaria Cheriet, un milieu récupérateur posé

La poignée de spectateurs présente ne donnait pas cher de leur peau. Et pourtant, ces jeunes pousses ont réalisé une bien belle performance en infligeant un 4-0 bien tassé à des Hamoiriens déboussolés à certains moments. Parmi ces stars d'un soir, Zakaria Cheriet (20 ans), un milieu défensif lucide et travailleur. "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, confie-t-il. Je suis un travailleur de nature et je me donne à 100% pour l'équipe. De plus, cette place de milieu récupérateur me convient à merveille."

Notre étudiant en comptabilité ne se contente pas seulement de jouer l'essuie-glace devant la défense, il sait aussi donner des ballons tranchants. "Oui, je pense que je sers idéalement Bourard sur le troisième but."

Après être passé par Sprimont, Seraing ou encore Eupen, ce jeune habitant de Herstal se sent vraiment bien à Waremme . "C'est ma troisième saison sous la casaque rouge, poursuit-il. J'ai joué avec la P2. Et cette saison, j'étais déjà dans le noyau de première lorsque Henri Verjans m'a titularisé. Je le remercie grandement d'ailleurs de m'avoir donné ma chance. Lors de cette nocturne, j'étais vraiment à l'aise. J'étais bien entouré par mes compagnons de jeu qui ont aussi fait du bon boulot. Le foot, c'est dans la tête. Il faut rester concentré et intelligent dans le jeu."

Ok, mais Waremme annonce des renforts au mercato, ce qui bloquer pas mal de jeunes. "Si c'est comme ça, je devrai encore travailler plus pour m'imposer. Mais nous allons nous en sortir." Avec cette mentalité, évidemment.