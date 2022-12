Villers termine l’année en force

Condamné par l’avis général des amateurs de la série au début de la saison, Villers quitte officiellement la zone rouge grâce à cette victoire face à des Mosans pourtant en bonne forme depuis quelques semaines mais privés depuis deux rencontres de Laurent Mievis, souffrant. " Quand tu commences la rencontre après dix minutes et que c’est 2-0, c’est difficile de faire quelque chose, regrette Marc Nihon, le T2 wanzois. Villers en voulait plus même si on encaisse deux buts sur des erreurs et que leur gardien sort un arrêt incroyable. "