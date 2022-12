Une réaction, un bon point et des cartons malheureux pour le RFC LIège

Gendebien et surtout D’Ostilio ont certes loupé la balle de match dans le money time, mais les Liégeois, dans le dur en première période, peuvent savourer ce point, conquis au terme d’un duel intense et débridé. Au bout du compte, il y avait à boire et à manger dans l’analyse de la prestation des hommes de Gaëtan Englebert.

Dans le froid de la Chillax Arena, Liège a dans un premier temps étalé une fébrilité connue face aux équipes U23. OHL, l’Antwerp et Charleroi avaient réussi la gageure d’ouvrir le score, La Gantoise aussi ! "Ça fait partie du foot", répond le médian français du matricule 4. Mouais ! Quatre fois, ce n’est plus un hasard. "On a réagi dans l’adversité, avec du caractère, rebondit, à juste titre, Ryan Merlen. Personne n’a relâché ses efforts. Quand nous avons réussi à mettre assez d’engagement et de rythme dans les duels, Gand s’est retrouvé dans la difficulté."

Perbet, lui, a retrouvé le chemin du but. Après une longue période de disette et pour le plus grand bien d’un RFCL contraint à une double course-poursuite, ce qui ne lui était pas encore arrivé dans ce championnat.

Autre débat : l’arbitrage. Sans être tendancieux, il a tout de même fait grincer des dents. En cause : les dix cartons jaunes distribués, équitablement répartis certes, forcément pas tous justifiés. Celui récolté par Mouhli, par exemple, au départ d’une glissade ! Petite cause, grands effets puisque Midou, Bustin et Reuten seront privés du choc contre la RAAL ! Un partage cher payé tout de même.

Arbitre : M. Mataj.

Cartes jaunes : Reuten, Mouhli, Fernandez-Pardo, Lagae, Van Daele, Bustin, Van den Bergh, Abdullahi, Nyssen, Merlen.

But : Fernandez-Pardo (3e 1-0), Perbet (24e 1-1), De Vlieger (25e 2-1), Perbet (41e 2-2).

LA GANTOISE B : Vanden Borre, Van Daele, Lagae, Agbor (46e Henri), Van den Bergh, Van Hauter, Fernandez-Pardo, De Ridder, Parmentier (59e Abdullahi), Fofana, De Vlieger.

RFC LIÈGE : Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Merlen, Reuten, Mouhli (63e Gendebien), Prudhomme (76e Mouchamps), Loemba (63e Mputu), Perbet.