Un Oleye des grands jours terrasse Vyle-Tharoul

Si Oleye est en grande forme ces dernières semaines et propose un jeu plus qu’intéressant, cette victoire à Vyle-Tharoul, qui connaît sa première défaite à domicile, est la preuve que les Waremmiens vont probablement regretter cet arrêt du championnat, malgré une fatigue prépondérante. D’ailleurs, la quatrième place au classement offre pour le moment aux partenaires de Chasseur une place dans le tour final, quelques mois seulement après leur promotion. "C’est exceptionnel, se ravit Jean-François Nossin, coach visiteur. Quand on lit les comptes rendus depuis des semaines, on voit que les entraîneurs nous critiquent à chaque fois sur notre jeu. Ici, Oleye a fait le match parfait et a livré une démonstration de football. Nous sommes la seule équipe à avoir réussi ça du côté de Vyle."