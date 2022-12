Thibaut Rausin ne veut pas tout remettre en question

Mais lors de cette dominicale du mois d'août, le gardien remplaçant, Piot, s'était loupé à plusieurs reprises. Par contre, face à Waremme, l'ancien gardien de Maastricht n'a rien à se reprocher. "Je suis totalement impuissant sur les buts encaissés, râle-t-il. Et heureusement, j'ai encore deux arrêts pour éviter le pire. Mais bon, il vaut mieux perdre une fois quatre zéro et repartir du bon pied. Je peux toutefois vous dire que c'est la première fois que je me retourne quatre fois sur une rencontre. Cela fait vraiment bizarre."

Raphaël Miceli, le coach, avait vu le coup arriver durant la semaine d'entraînements en constatant ses ouailles moins appliquées. "Je n'ai pas spécialement ressenti un relâchement du groupe, s'interroge le résident de Richelle. Moi, c'est plutôt l'arrivée au Stade Leburton qui m'a marqué. Le contexte d'avant match n'était pas top. Franchement, ce n'est pas la faute du terrain même si ce ground ne correspond pas à la D2. Je comprends parfaitement la situation de Waremme. Non, je pense que les jeunes Waremmiens avaient beaucoup plus d'envie que nous d'aller chercher un résultat. Mais je regrette certains propos de leurs gamins. Heureusement, nous sommes restés calmes. Et le fait de nous retrouver à dix à la demi-heure n'a pas aidé notre prestation. Voilà, c'est une défaite sévère mais il ne faut pas rentrer dans une crise. Et encore moins remettre tout en question. C'était un jour sans comme chaque formation le connaît. Notre objectif reste le Top 5. Le championnat est encore très long avec chaque semaine des matchs compliqués. D'ailleurs, c'est très rare de gagner avec deux ou trois goals d'écart. Il nous reste une rencontre face à Seraing avant la trêve. À nous de remettre les pendules à l'heure directement." Il serait judicieux de ne pas postposer à demain, ce que l'on peut faire le jour même…