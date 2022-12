Seraing termine par un 15/15

Les Serésiens, en signant face à Verlaine leur cinquième succès consécutif, terminent 2022 en boulet de canon. "Nous avons rapidement ouvert le score. L’équipe était bien en place, a fait circuler le cuir et s’est créé des occasions. Notre succès est mérité et notre classement inespéré", commentait Adolphe Tohoua. Verlaine, de son côté, aurait pu mieux négocier ce déplacement. "Nous loupons notre entame de match et Seraing en profite, relatait Pedro Gomez. Ensuite nous avons essayé, on s’est créé des occasions mais encore une fois nous avons galvaudé."