Pourquoi Solières refuse de parler à l’Avenir

Une information, vérifiée en recoupant nos informations, qui a eu le don de provoquer l’ire de Pascal Bairamjan qui pourtant avait pu s’exprimer sur le sujet. "Je ne souhaite pas parler à l’Avenir. Je n’ai pas aimé qu’on déforme la réalité", a indiqué le T1 hutois, dimanche, à la sortie de son vestiaire.

"Une réunion aura lieu prochainement avec l’ensemble du comité pour discuter de la chose en interne. Moi, à titre personnel, je peux comprendre le coach et les joueurs qui ne veulent pas non plus s’exprimer", explique Mejdi Lallemand, CQ et président des jeunes.

Une situation qu’on regrette forcément, d’autant que nous n’avons rien à nous reprocher. L’information concernant l’altercation a été recoupée à de multiples reprises et des preuves nous ont été envoyées. "On sentait qu’il y avait une petite tension dans le groupe, oui, mais ce n’était clairement pas alarmant", indique Mejdi Lallemand.

Le club de Solières n’a pas condamné les faits. Dont acte. En attendant, chers lecteurs, vous ne verrez plus la moindre réaction des Soliérois dans nos colonnes. Simplement parce qu’on a fait notre job de journaliste. Regrettable.