Quand on a perdu l’habitude de la défaite, un premier revers peut susciter une réelle amertume. Très peu adepte de la langue de bois, Florent Marly était bien remonté après le coup de sifflet final, samedi à Huy. "Durant douze rencontres consécutives, on a joué notre foot, grommelait-il. Ce samedi, on se cachait derrière nos adversaires. Les passes n’arrivaient pas, on abusait constamment de longs ballons alors que notre jeu c’est de combiner dans les petits espaces. Il y a une semaine contre Sprimont, on aurait dit le Barça avec tout le monde en mouvement. Cette fois, on pouvait croire qu’on jouait avec des Pampers ! À la mi-temps, j’ai poussé une gueulante parce qu’on était vraiment mauvais de chez mauvais. Ce fut meilleur après. Mais, on a eu la possession sans se créer de réelles occasions. Leur gardien n’a pas un arrêt à effectuer. On pouvait encore jouer deux ou trois heures comme cela. Richelle était plus fort que nous. Je les ai côtoyés pendant cinq ans et je les connais par cœur. Je ne peux pas cacher que, personnellement, ça me fait un peu ch… ce 0/6 contre eux mais ils n’ont pas volé leurs points."