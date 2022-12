Niankou: «On est là où on le mérite»

Pas de 15/15 historique donc pour les Stockalis qui, en cas de victoire, auraient pu s’inviter aux portes du Top 5. "Ce n’est pas grave et ce n’est que partie remise, peut-être, assure le médian stockali. On ne s’est en tout cas pas fixé d’objectif. Et on se rend compte qu’il y a vraiment beaucoup de talent dans ce groupe. Notre marge de progression est encore importante. On n’a pas signé quatre succès de rang par hasard, hein, même si certains ont dit qu’on avait eu de la chance. On est bien dans nos baskets… On est là où on le mérite…"