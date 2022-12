Les Limontois n’ont pas affiché leur plus beau visage en terres liégeoises. "Nous encaissons uniquement sur des cadeaux, souffle Fred Saint-Rémy. Nous avions Saint Nicolas, le Père Noël ou bien les cloches, je ne sais pas, mais on offrait tout… Pour résumer, je peux dire que c’était catastrophique. Le mérite revient amplement à l’adversaire, mais la manière n’était pas à de notre côté."

Buts: Arcadipane (1-1, 25e), Mataigne (8-2, 90e).

Momalle B 2 – Sart Tilman B 1

"Je peux faire un parallèle avec la Coupe du monde, lance Xavier Lempereur. Ce n’est pas l’équipe proposant le plus beau football qui l’emporte. Ils étaient plus forts, mais nous avons su allier les deux" s ": solidaires et solides."

Buts: Sciulara G. (1-0, 27e), Jauret (2-0,65e).

Glons 10 – Oreye B 2

Plutôt bons dans le premier quart d’heure, les Orétois ont finalement pris l’eau contre les premiers. "On a logiquement succombé, admet Jordan Horten. De plus, nous avons dû composer l’équipe avec un noyau diminué."

Buts: Lurkin (0-1, 17e), Smisdom (6-2, 69e).

Engis B 1 – Flémalle B 6

La logiquement du classement fut respectée rue des Fagnes. Le but en fin de rencontre ne changera rien à l’issue du match.

But: Haidon (1-5, 83e).