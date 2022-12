Les Geerois-Aubelois se sont distingués face à leur ex

Ce pourquoi Aerts a touché énormément de ballons. Il a dribblé un adversaire à l'image de Courtois. Mais il a aussi eu un peu de chance quand il a dégagé sur le dos de l'attaquant adverse. On l'a aussi vu avancer dans le jeu balle au pied à deux reprises. "Aubel jouait bas. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de trouver les médians."

Bien lui en a pris puisqu'il est à l'origine du but égalisateur inscrit par Cokgezen justement. "Ce but me fait plaisir, commente Adil . J'avais une petite revanche à prendre. La saison dernière, j'ai quitté cette équipe qui ne me correspondait aucunement, tout comme le club d'ailleurs. Je ne suis pas parti en mauvais termes, mais je n'ai plus donné de nouvelles à partir d'un moment. Et j'ai atterri à Geer qui est vraiment ce qu'il me fallait. On a confiance en moi. Je joue beaucoup. L'idéal pour me relancer après une saison compliquée. Mais c'est vraiment sans rancune par rapport aux Aubelois."

De son côté, Kevin Aerts aurait voulu arracher les trois points. "Le gardien fromager n'a quasiment eu aucun arrêt à faire. Même si la mentalité est bien là et sans vouloir accabler qui que ce soit, nous galvaudons beaucoup trop d'occasions. Si on en marquait seulement une sur trois, nous serions en tête de la série."