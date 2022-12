Les chantiers du futur coach hannutois

Encore ce dimanche, les Hannutois ont paru très nerveux, multipliant les rouspétances envers l’arbitre… mais aussi entre eux comme cette altercation verbale entre Adrovic et Cossalter. Les Verts possèdent sans doute le noyau avec le plus gros pedigree de la série. Mais cela a aussi ses inconvénients. "Oui, il y a beaucoup de grandes gueules (sic). Il y a beaucoup de tension sur le terrain alors que c’est tout le contraire en dehors. Ca crie pour tout est pour rien, il faut travailler cela même si on ne changera plus la mentalité des joueurs ", admet Jimmy Cwynar.

2. Retrouver une identité de jeu

Il est loin le temps du beau jeu en combinaisons de la saison dernière. Dimanche, face à Fize, Hannut a été dominé dans le jeu et les phases de jeu construites ont été trop peu nombreuses. La surface de jeu ne peut pas tout expliquer…

3. Relancer un groupe en proie au doute

Avec l’expérience présente dans le groupe, jamais Hannut, en menant 0-2, ne peut être battu à Fize. Preuve que le groupe manque de confiance. Actuellement septièmes, les Hannutois ne sont qu’à trois points du Top 5. Mais ils sont capables de bien mieux et, surtout, doivent, faire bien mieux.