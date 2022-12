La victoire qui relancerait Amay ?

Fort de sa victoire contre Flémalle, conjuguée avec la défaite des Beynois, deux points les séparent dorénavant, et ce avec deux rencontres de moins dont celle de ce soir contre ces mêmes Liégeois. En cas de victoire avec plus de quatre buts d’écart, les Mosans reviendraient à égalité mais seraient seuls sixièmes et pourraient même accentuer leur avance en cas de victoire contre Bocholt, leur dernier match reporté faute de salle.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le président Destexhe n’a pas hésité à inviter staff, joueurs et compagnes au restaurant le soir de la victoire contre le ROC pour retrouver l’ambiance et l’esprit combatif tant recherchés.

"Cela fait aussi partie de l’ADN du club. On vient de passer deux mois compliqués car on est souvent passé à côté de victoires qui nous auraient déjà mis en bonne position pour les play-off. Mais la mayonnaise ne prenait pas vu les blessés, les absences et aussi le manque de communication entre un coach très exigeant et des joueurs qui ont rarement connu cela. Avec la mise au point (NDLR: il y a quinze jours), cela va nettement mieux. Pour preuve, on a raté la victoire d’un but contre le leader et ici on a étrillé Flémalle. En plus Thierry (NDLR: Herbillon) a été plus actif verbalement avec les joueurs durant le match. Et cela est payant. Je pense que la machine est relancée et que rien n’est joué pour les play-off. On avait a été battu en ratant un nombre incalculable de buts faciles et nous avions des absents. Là, ils seront tous là et bien au rendez-vous."

Pour cette rencontre, le groupe sera au complet hormis le Luxembourgeois Rischette blessé au doigt.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Destexhe, Philouze, Khaldi, Rischette (?), Agnello, Vieira, Pagnoul, Tillière, Tilman, Brialmont, Thirion, Tzenoff, De Cecco, Molatte,