La satisfaction du Braivois Rayan Fraccari

Pour la deuxième partie de saison, les objectifs semblent clairs également. "Nous ne devons pas perdre de points, pour ne pas laisser de l’avance et se laisser distancer par les équipes qui sont avec nous actuellement, insiste Rayan Fraccari. Nous devons rester à leur hauteur. Personnellement ? Prendre le plus de temps de jeu possible, comme je fais depuis le début de saison. Une chose est sûre, c’est que j’ai pris de la maturité depuis mon arrivée. Notamment grâce au fait de jouer avec des gars d’expérience qui ont 30-35 ans."