Julien Cornelis (Burdinne) n’aura pas su sauver les siens

Actuellement 13e au classement avant ce petit mois de pause, Burdinne va devoir trouver des solutions lors de la seconde partie de saison. "2022 est une année compliquée pour nous, explique Julien Cornelis. Depuis le changement de coach, on sent qu’il y a du mieux, que tout le monde se donne à 200% aux entraînements et essaie de gratter sa place sur le banc ou même d’être titulaire. Il y a une bonne et saine concurrence pour le moment et c’est ce qui fait que tout le monde se donne à fond chaque semaine et chaque week-end."