Jonathan Mavuba: «On est toujours en haut, non ?»

Un nul blanc et vierge dimanche dernier qui suit un autre nul et une défaite (imméritée) sur les terres de Tubize. Warnant cale quelque peu depuis trois semaines. "Caler" est un grand mot car il n’y a rien de mal fait. Comme le dit Jonathan Mavuba, " on est et reste toujours en haut, non ? " questionne le médian warnantois. De fait, Warnant est toujours leader de la série devant cette autre étonnante équipe de Verlaine. " Et il ne faut pas paniquer un seul instant , assure le médian gauche, auteur d’un bon match à Binche. On est dans la même dynamique. Mais, simplement, des fois, cela marche moins bien. On a pourtant sorti des bons matchs à cette occasion. Il faut laisser passer cette phase et bien finir 2022 à domicile face à Acren. Et, alors, on pourra se dire qu’on sort d’une belle année. On est bien et au top, ça ne changera pas. "