Jehay boucle 2022 en tête

Les Jehaytois ont évité le piège clavinois et abordent la trêve en tête. "Il a fallu être un peu patient face à une défense renforcée mais après l’ouverture du score les gars ont super bien géré. Du coup nous terminons 2022 en beauté", commentait Philippe Gustin. Clavier, lui, reste lanterne rouge. "Dans le jeu la différence était moins flagrante que le score le laisse penser et le 0-1 est tombé alors que nous avions bien débuté la partie. Mais voilà, un manque d’expérience et de concentration à certains moments se sont payés cash", notait Christophe Grilo.