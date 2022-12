Haneffe face à un chantier monumental

En prenant la direction de Woluwe, deuxième de la hiérarchie, pour sa première à la tête du RBC Haneffe, Jérémy Prinsen n’espérait rien, il voulait avant tout voir comment allait réagir son équipe dans la difficulté. Car le nouveau mentor s’attendait à une rencontre très compliquée dans cette salle. Mais, personne ne s’attendait à une telle débâcle ! Pas le moindre choc psychologique et une catastrophe jamais vue en première période où il manquait de tout. Et la sanction était immédiate avec un 41-14 historique dans le premier quart. Une entrée en matière compliquée pour le coach Prinsen assistant à cette débâcle tout en tentant de trouver des solutions… qui ne venaient pas avec un 63-24 au moment de rejoindre les vestiaires. "Dans les vestiaires, on s’est dit les choses, voyant clairement que la page. Honnêtement je n’avais jamais vécu cela ! L’adversaire était insolent mais, nous n’étions pas là non plus. Heureusement, le groupe a tenté de réagir ou, du moins, de proposer du basket. Dès la reprise, les joueurs ont montré de l’envie se battant et obligeant les locaux à travailler un peu plus. Alors, cela ne s’est pas vu directement car l’adversaire a continué à marquer puisque nous n’arrivions pas à sécuriser le rebond ", expliquait un coach voyant l’écart monter à 92-44 à la 30e et les locaux passer rapidement la barre des 100 points. Gagnant le dernier quart, Haneffe montrait du caractère, sachant la cause entendue et l’adversaire sur un nuage.