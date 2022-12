Hakim Bahar, la muraille de Huy B

Mais pour Hakim Bahar, pas question de tirer la couverture à lui. "J'ai fait un match correct, embraye humblement le keeper. Je suis là pour aider l'équipe donc c'est normal que je me montre décisif en sortant des ballons. Les penaltys ? Il n'y a pas de secret, c'est une question de feeling. Tu as une chance sur deux de partir du bon côté. Récemment, j'ai été plutôt en réussite dans ce domaine. Tant mieux pour l'équipe. La victoire était méritée même si on a concédé trop d'occasions. On s'est montré plus efficace devant les cages adverses. La pièce est tombée de notre côté. L'objectif était le maintien en début de saison et on s'en approche fortement avec cette victoire. La deuxième partie de saison, c'est du bonus. On va pouvoir jouer sans pression et essayer de prendre le plus de points possible."

La rencontre à Amay s'est jouée peu de temps après l'accident impliquant deux membres de son équipe. Une source de motivation pour le Hutois. "On voulait gagner pour eux, explique Hakim Bahar. Certains ne voulaient pas disputer la rencontre. On n'avait pas la tête au football ce dimanche mais on a reçu l'appel d'un des joueurs qui souhaitait qu'on joue pour eux. À partir de ce moment-là, l'état d'esprit a changé. On a tout donné sur le terrain pour eux."

Encore décisif ce week-end, Hakim Bahar est sans conteste l’un des hommes forts de Huy B cette saison.