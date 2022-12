Flémalle perd la tête à Dour en prenant 11 buts

À force d’enchaîner les victoires de semaine en semaine, on avait presque oublié que les Flémallois pouvaient également se montrer friables. Ils l’ont d’ailleurs rappelé, au pire moment. En cas de victoire à Dour, les gars de Vincent Creppe pouvaient s’installer, seuls, à la première place du classement. Avec cette lourde défaite, il n’en sera finalement rien. "Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Nous avons été mauvais dans tous les compartiments " pointait l’entraîneur visiteur. Et si tactiquement, la bataille n’a jamais semblé disproportionnée, c’est physiquement que Ribeaucourt et consorts ont fini par baisser pavillon. "Mais, cette défaite, je la sentais venir. Le pire, c’est que je ne suis même pas sûr que ça serve d’électrochoc. Tant que certains ne se remettront pas en question quant à leur implication, ça ne changera pas " pestait Vincent Creppe.