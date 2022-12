Éric Heine (Huccorgne): «Derrière, ça va être chaud»

Huccorgne n'a pu profiter de la venue d'Ouffet-Warzée pour s'offrir une victoire qui l'aurait apaisé avant les fêtes de fin d’année. "Je suis forcément déçu , entamait, bien logiquement, Éric Heine. Le constat est en fait le même depuis plusieurs semaines: on doit être plus décisif dans les deux rectangles. Avec des partages face à des adversaires directs, on n'avance pas au classement. À ce stade de la saison j'espérais quatre ou cinq points de plus. Du coup, nous allons aborder 2023 avec cinq équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Ça va être chaud dans la lutte pour le maintien d'autant plus que je pense que Verlaine fera ce qu'il faut pour aider son équipe B à s'en sortir et qu'Amay a recruté pour bonifier son noyau. De mon côté, j'espère que Dhaeze ne devra pas subir une opération du ménisque car, à la reprise, je devrai déjà me passer deux dimanches d'Antoine Willems occupé au salon de l'auto. "