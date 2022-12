Ella offre la victoire à Warnant B

Il y a parfois des histoires plus belles que d’autres. Et celle-ci en fait partie. Endeuillé la semaine dernière suite au décès de son papa, Kevin Ella était bien présent face à Racour. Et l’ailier a offert la victoire à son équipe d’un beau but. "C’est une belle histoire, c’est la Dreye, raconte, ému, Alain Fays. J’ai été le trouver avant le match en lui disant qu’il allait rendre hommage à son papa et il m’a remercié en fin de rencontre. Nous sommes un groupe, une grande famille. "