Doyen: «Je rêve d’être professionnel avec Verlaine»

La pépite verlainoise, que le staff protège au maximum, est en train de confirmer tout le bien qu’on pensait d’elle. " Je me sens vraiment bien à Verlaine avec une ambiance familiale où tout le monde me fait confiance, assure-t-il. C’est l’idéal pour m’aider à progresser et grandir. C’est vrai qu’au départ, je pensais me servir de Verlaine comme tremplin pour aller chercher un contrat professionnel ailleurs. Mais, finalement, pourquoi ne pas se servir de Verlaine pour y devenir pro avec ce possible passage en Nationale 1. Ce serait génial. Mais n’allez pas croire qu’on parle et qu’on vise le titre. Non, on va valider d’abord le maintien, puis, après la trêve, si tout va bien, on redéfinira la suite de la saison. Il faut y aller doucement sans se prendre la tête et sans vouloir aller trop vite en besogne… "