Denruyter, le retour du guerrier souriant

Une positivité soulignée par ses coéquipiers. "La titularisation de Dean a fait beaucoup de bien. Il donne énormément d’envie", souligne Jean Damsin. Et quand on voyait le sourire sur le visage du numéro 6 fizois dans la buvette, on ne pouvait que partager sa joie. "Oui, j’étais tout excité de retrouver les terrains. Et quand je vois que nous étions menés 0-2, je n’étais pas d’accord. Je veux repartir de mon match avec le sourire et le sentiment du devoir accompli. Le but est d’avoir la tête haute."