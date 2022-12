Warnant prend un point compliqué à Binche

On pouvait craindre le pire pour la visite du leader actuel de la série pour la dernière au stade Vachaudez et c’est donc assez légitimement que les locaux s’organisaient défensivement et imprimaient tout au long de la première période un faux rythme à la partie. Manifestement gêné par cette option tactique, Warnant trouvait difficilement les solutions. Tout au plus pointait-on, en tout et pour tout une seule demi-occasion à porter au crédit de Franquin qui croisait un peu trop son envoi. C’est dire si les spectateurs présents avaient peu à se mettre sous la dent durant la période initiale. Binche restait organisé et réussissait parfaitement ce à quoi il s’était préparé en semaine.