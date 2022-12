Waremme: un goût de trop peu après ce déplacement à Spa

Match au sommet ce dimanche dans une salle de Spa très froide. "Ce n’a pas été facile de concerner les 12 joueurs d’autant que certains passaient de nombreuses minutes sur le banc", notait un Maxime Gaudoux voyant pourtant tout son groupe se multiplier défensivement avant la pause. M Ceulers se chargeant de la marque dans le premier quart, le choc au sommet était directement intense. N’encaissant que 9 points dans le 2e quart, les Wawas profitaient de l’absence de Lamy pour prendre le contrôle: 22-30 à la pause. "Malheureusement, nous avons recommencé la 2e période de manière précipitée et avec de mauvaises options et l’adversaire en a profité pour directement recoller. La rencontre a alors été équilibrée et s’est jouée sur des détails. Spa n’a eu sa première faute qu’après 13 minutes de jeu en 2e période donc on n’a pas eu de paniers faciles qui auraient pu nous permettre de souffler. Maintenant, cela s’est joué sur des détails et on a tout vu un beau match de la part des deux équipes", notait le groupe des Wawas.