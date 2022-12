Waremme s’éclate face à un Hamoir moribond

Sur papier, la rencontre se voulait disproportionnée. D’un côté, Waremme, avant dernier, avec trois défaites d’affilée et neuf buts encaissés. De l’autre, Hamoir, dans le top 5, qui sortait de deux victoires de rang. De plus, les locaux enregistraient une kyrielle de blessés et de suspendus. Leur banc était uniquement réservé aux joueurs de P2. C’était donc une nocturne qui s’annonçait des plus compliquées. Fréquemment dans les rencontres, ce sont les spectateurs qui arrivent en retard. Mais ce samedi, ce sont les joueurs de la vallée de l’Ourthe qui avaient certainement oublié que le match débutait à 20h…