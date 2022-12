Waremme a été impérial en 2e période

Car, au moment de rentrer aux vestiaires, les Wawas étaient dans les cordes, proches du KO. Une situation inattendue au regard du classement mais pas de la mentalité car, d’emblée, les Hesbignons oubliaient de défendre. "Nous savions qu’il fallait mettre de l’intensité dans cette rencontre mais on a fait tout l’inverse. 12-12 après quelques minutes, nous étions bien dans le match mais derrière, l’attitude n’était pas là. Même si l’adversaire joue le fond de classement, sur jeu placé, sans intensité défensive pour contester leurs shoots, ils sont redoutables !"

Et cela se confirmait avec une pluie de paniers de loin et une défense hesbignonnes explosant réellement pour la première fois de la saison. 55-34 au moment de rejoindre les vestiaires, Waremme semblait sur la voie d’une défaite. "Dans les vestiaires, je n’ai pas parlé basket, mais uniquement mental et attitude. On se laissait marcher dessus ! J’ai donc décidé de mettre en place un press tout terrain avec chaque joueur battu venant s’asseoir tout en prônant un maximum de rotations pour garder une intensité maximale."

Et le résultat fut justement incroyable tout comme inattendu. Les locaux n’allaient plus exister alors que M. Ceulers sonnait la charge, volant ballons, enchaînant les paniers, les assists et les actions positives pour constituer le détonateur d’une réaction impériale à la hauteur de la première place du groupe. "L’adversaire a perdu pied, perdant balle sur balle alors que toute notre équipe s’enflammait. Gaudoux a enchaîné les paniers mais, honnêtement, c’est le collectif et cette mentalité exemplaire en défense qui a permis de renverser la vapeur. Autant la première période a été mauvaise mais pleine d’enseignements, autant la seconde a été impressionnante. Je suis fier de tous mes joueurs", concluait Alban Angelucci.

Presque 5 joueurs dans les doubles chiffres et un exceptionnel 31-59 en seconde période, les leaders de la série avaient encore frappé avec une mentalité exemplaire.

QT: 24-18, 31-16 (55-34), 14-31 (69-65), 17-28.

WAREMME: Bully 11, Archambeau 4, Gemay 9, Kamel 2, Horrion 7, M Ceulers 13, Moray 11, Gaudoux 36.