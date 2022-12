Volley - Waremme était trop déforcé que pour espérer la victoire

Avec sa kyrielle de joueurs blessés ou convalescents, avec des joueurs venus de la seconde équipe, Waremme entamait pourtant bien la rencontre par un ace d'Abinet et quand bien même Achel répondait, Fafchamps faisait 8-5 suivi de bons blocs et de belles attaques pour voir Waremme mener 14-9. Mais on sentait déjà que tout pouvait vite basculer. Face à des services de plomb, les réceptions locales étaient compliquées et Achel, avec souvent des attaques en diagonale performantes, passait devant à 17-19. Malgré une égalisation (21-21), Achel remportait le premier set 22-25.

Déterminés, les Bleus prenaient d'emblée le jeu pour mener 4-0. Mais comme dans la première manche, par des services agressifs, Achel mettait à mal la réception et pouvait concrétiser ses actions pour revenir à 7-7. On assistait alors à un chassé-croisé jusqu'à 22-22 où un point âprement disputé tombe du côté d’Achel. Malgré les temps morts de Servotte et un service dans le filet de Van Dyck, Fafchamps faisait de même et Waremme se loupait dans sa dernière attaque. Achel menait deux sets à rien.

Au pied du mur, Waremme ne parvenait pas à trouver les failles face à des Limbourgeois concentrés et toujours aussi performants au service. 10-17 au marquoir, la messe était dite pour Waremme qui laissait filer la fin de la rencontre. Avec cette défaite, les protégés du président Perin voient leurs adversaires du jour leur passer devant au classement. Car c’est désormais bien Waremme qui occupe maintenant la dernière place au classement suite à une spirale négative de cinq défaites de rang, et même six si on y ajoute la rencontre de coupe face à Menen.

Sets: 22-25, 23-25, 16-25

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Schroeven, Madsen, Vandooren, Verstraete, Abinet, Perin, Lallemand, Van Loon, Cosemans,

ACHEL: Stapels, Verweij, Van Dyck, Van Leemputten, Fransen, Claes, Van Den Borden, Medenis, Duwaerts, Smit, Gortzak, Van De Velde, Dahl, Dalli Cardillo