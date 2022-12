Une précieuse victoire pour Huy

De telles circonstances rendent le sport dérisoire mais les joueurs du RFC Huy ont fait preuve d’une grande force de caractère pour ramener les trois points. La rencontre n’a pas été pour autant une partie de plaisir. Si le premier acte de ce match a été relativement pauvre en occasion, la physionomie de la rencontre aurait pu être toute autre si Hakim Bahar n’avait pas sorti le grand jeu. Auteur d’un gros match, le gardien hutois s’est distingué en sortant un penalty à la 30e minute. C’est à peu tout ce qu’il faut retenir de cette première mi-temps.

La seconde, en revanche, n’a pas été du même acabit. Dès l’entame de jeu, Amay, bien décidé à se sauver cette saison, part à l’abordage des cages hutoises. Entre une certaine maladresse devant le but et un Bahar des grands jours, le marquoir reste vierge. Il faut attendre la 65e minute et un chef-d’œuvre de Brems pour que le score se décante. Bien décalé sur le côté droit, l’attaquant hutois enroule une merveille de ballon qui vient se loger dans la lucarne (0-1).

La suite de la rencontre est davantage rythmée par des faits de jeu. Une brouille entre 2 joueurs, pourtant anodine, dérape. M. Legros prend une décision radicale et renvoie tout le monde se calmer aux vestiaires. Après 10 minutes d’interruption, le jeu reprend mais reste haché et l’animosité entre les deux équipes est palpable. Dans les tout derniers instants du match, Loyaerts flaire le bon coup et s’en va tranquillement ajuster le portier adverse (0-2). Si ce dimanche l’aspect sportif était secondaire, les Hutois ont fait preuve de beaucoup de cœur pour aller chercher une victoire symboliquement importante.

Arbitre : Dimitri Legros.

Cartes jaunes: Dupuis, Hoyoux, Smits, Barankiewicz, Renard, Benjamim.

Buts : Brems (65e, 0-1) & Loyaerts (90e, 0-2).

AMAY : Lallemand, Trubia, Mertens, Barankiewicz (Koussantas 70e), Da Fonseca, Dupuis, Barankiewicz, Sylejmani, Boutachdat, Buana (Santoro 61e), Sylejmani.

HUY B: Bahar, Roba (Houmard 28e), Loyaerts, Nzoigba, Huysmans, Franco, Charef Abachri (Henry 80e), Hoyoux (Smits 56e), Kinet, Brems, Boussard (Renard 61e).