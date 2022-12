Un Amay concentré pulvérise le ROC Flémalle et se promène

Face à l’équipe flémalloise qui aligne les pires statistiques de la compétition, il ne fallait donc pas s’attendre à une rencontre disputée. Le HC a fracassé le ROC, rapidement, sans pour pour autant snober son adversaire. "Nous avons joué appliqué du début à la fin, confirme le T1 Herbillon . C’est le genre de rencontre où tu peux tomber dans la suffisance alors que, justement, tu dois respecter l’adversaire tout en profitant pour travailler. C’est pour cela qu’on l’a rendue facile même si Flémalle était loin d’être au complet. J’ai demandé à mes joueurs d’appliquer les consignes d’avant match, celles au temps mort et de la pause. On a pu travailler deux systèmes défensifs bien appliqués vu le peu de buts reçus. J’ai pu aussi faire jouer tout le monde. Ils méritent de jouer et je suis content car ils ont été sérieux avec le travail que j’attends d’eux."

Démarrant avec seulement Destexhe et Tilman dans le sept de départ, les autres cadres dont les deux Français Philouze et Khaldi, affairés sur un banc qu’ils ne quitteront pas à suivre le quart de finale entre la France et l’Angleterre, les Noirs prenaient assez rapidement la maîtrise du jeu face à leur ancien coach, Bastien Pierre, dépité d’entrée puisqu’il ne pouvait compter que sur huit joueurs. Appliqués comme demandé, les Mosans ont pris les devants calment (6-3, 10e) avant de s’envoler avec un 12-2 pour atteindre la pause à 18-5. La rencontre était terminée, Amay signait une victoire qui le replace au classement vu la défaite de Beyne.

Arbitres: Di Ilio – Mathot.

Évolution du score (par 10'): 6-3, 12-3, 18-5, 26-8, 35-10, 42-14.

HC AMAY: gardiens: Pucci (60') et Saghir – ; Brialmont 4, Agnello 6, DeCecco 5, Destexhe 2, Mollate 3, Pagnoul -, Philouze -, Thirion (2') 3, Tilliere 6, Tzenoff 2, Khaldi 0, Tilman 9.

ROC FLÉMALLE: gardien: Frasca (60'); Jasselette 0, Lemmens 1, Del Rio 8, Thonon 3, Kretels 2, Roger 0, Jasselette 0.