Solières-Namur: 2-3

Malmenés une bonne partie du match, les Hutois ont cru partager l’enjeu face à Namur. Un but d’Olojede permet aux visiteurs d’arracher la victoire à la dernière seconde.

Buts : Lwangi (0-1), Bacanamwo (1-1), Olojede (1-2), Elatassi (2-2), Olojede (2-3)

Waremme-Hamoir: 4-0

Samedi soir, d’entrée Waremme donnait le ton. Hamoir avait certainement oublié que la partie avait débuté. Gueye justifiait la domination locale 1 0 36e.

Rapidement en seconde armure, Bourard doublait la mise 2 0 57e. Bourard recidivait 3 0 71e. Hamoir buvait le calice jusqu’à la lie. Étienne fixait les chiffres 4 0 83e. Victoire amplement méritée des Rouges.

Dison-Stockay: 1-1

Dès la 12e minute, Akdim faisait 1-0 pour Dison. Il fallait quelques minutes à Stockay pour réagir via Bernier qui égalisait à la 30e minute. Score final. La belle série de Stockay s’arrête donc après ce 12/12.

Binche-Warnant: 0-0

Malgré une grosse domination avec notamment des ballons sauvés sur la ligne, Warnant n’a pas pu faire mieux qu’un nul blanc à Binche.

Jette-Verlaine: 0-1

Verlaine s’impose par le plus petit écart via un but rapide de Doyen. Belle opération malgré une seconde période compliquée.

D3 ACFF

Huy-Richelle: 0-2

Richelle est vraiment la bête noire des Hutois qui n avaient plus perdu depuis le match aller à Visé. Ce samedi, les joueurs de Papalino n’ont rien à revendiquer puisqu’ils ne se sont pas créé la moindre occasion !

Buts : Boulton (0-1,32e), Weber (0-2,42e)

Provinciale 1

Geer-Aubel: 2-2

Aubel a pleinement profité de ses occasions en première période pour prendre l’avantage. Pourtant, c’est Geer qui s’était procuré le plus de possibilités. Mais les attaquants ne sont pas parvenus à concrétiser. En seconde période, c’est Aubel qui a les plus belles opportunités, mais Geer égalise sur une superbe phase de jeu. Un bon point pour les deux formations.

Buts: Bouhriss (1-0, 3e), Temsamani (1-1, 13e), Willem sur pen (1-2, 15e), Cokgezen (2-2, 81e)

Malmundaria-Wanze/Bas-Oha: 0-0

Les Wanzois se sont cassés les dents sur la défense de Malmedy pour signer ce nul blanc.

Sprimont B-Faimes: 1-0

Petite catastrophe pour Faimes qui perd le match à ne pas perdre face à un concurrent direct dans la course au maintien.

Fize-Hannut: 3-0

Alors qu’ils menaient 0-2, les Hannutois ont complètement baissé pavillon et ont vu Fize finalement s’imposer 3-2. Les deux équipes vont donc passer les fêtes à égalité.

Buts : Cossalter (0-1, 18e), S. Henrot (0-2, 43e), Licour (1-2 et 2-2, 45e et 64e), Vandervost (3-2, 69e).

Provinciale 2A

Burdinne-Braives: 1-4

Première mi-temps équilibrée pour les deux équipes, Burdinne aux coudes à coudes avec Braives. En 2e mi-temps, Braives reprend le dessus et double le score. Score final logique de 1-4.

Buts : L. Charlier (0-1, 16e), Cornelis (1-1, 24e), Dokens (1-2, 35e), L. Charlier (1-3, 60e), Bosmans (1-4, 79e)

Amay-Huy: 0-2

Après une première pauvre en occasion marquée par l’arrêt d’un penalty par Bahar, le gardien de Huy, les choses se décantent en deuxième mi-temps. Brems d’une superbe frappe et Loyaerts en fin de match ont donné au score ses allures définitives. Huy l’emporte 0-2.

Huccorgne-Ouffet-Warzée: 1-1

La première période est très disputée avec de belles opportunités de part et d’autre mais c’est Huccorgne qui déflore le score. En deuxième période Ouffet met la pression et en est récompensé à l’heure de jeu. Ouffet sera réduit à dix à la 85e mais le score ne changera plus. Buts: Banza (1-0, 27e), Couscheir (1-1, 60e AG).

Provinciale 3A

Fraiture Sp. – Wasseiges: 2-2

Si les Fraiturois ont longtemps cru s’offrir une précieuse victoire, une absence de 40 secondes coûte deux buts. Et à cause de ce partage, Fraiture Sports devient seule lanterne rouge suite à la victoire de Villers.

Buts : Bolly (1-0, 2-0, 40e, 46e), Rolin (2-1, 2-2, 66e, 67e)

Provinciale 4B

Ocquier – Templiers-Nandrin B: 1-1

Proche de l’exploit, les Ocquiérois prennent un point largement mérité et font chuter les Templiers pour la première fois de la saison. Valeureux pendant toute la rencontre, Ocquier profite des erreurs nandrinoises et des lattes qui n’ont cessé de resonner.

Buts : Andreini (1-0, 78e), Van Laeken (1-1, 88e).