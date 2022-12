Pas de vainqueur entre Huccorgne et Ouffet-Warzée

La partie s’anime progressivement et à la 25e un corner ouffetois repoussé par la défense locale voit une frappe de Dony flirter avec l’équerre. L’ouverture du score tombe à la 27e. Vreven distille des quarante mètres un coup-franc qui retombe vers le point de penalty où Banza émerge de la tête. La réaction est signée Giavon dont la frappe puissante partie des vingt-cinq mètres vient s’écraser sur le montant. La première période voit encore Sauvage et Spronck se montrer dangereux mais Lardau a le dernier mot. Ouffet-Warzée reprend tambour battant. Couscheir intervient devant Merlina à la 49e et à la 50e le front de Dalla Costa est à deux centimètres d’une reprise victorieuse. Survient l’égalisation, suite à une erreur d’appréciation de Couscheir (lire ci-contre), qui rabat les cartes. La partie se débride un peu plus encore et la nervosité gagne certains acteurs. À la 63e, Obrou glisse latéralement à Vreven qui envoie une fusée mais Lardau repousse.

Survient la 80e et ce pied trop haut de Q. Humblet qui touche Drouvin au visage. Ce qui provoque une échauffourée, l’exclusion du premier nommé et la sortie du jeune défenseur huccorgnois qui, après la rencontre, sera emmené en ambulance à l’hôpital pour des examens. Huit minutes de temps complémentaires seront ajoutées par M. Mancini et durant cette période Couscheir sortira avec brio deux très belles frappes parties des pieds de G. Humblet et de Merlina. Il ne devait pas y avoir de vainqueur.

Arbitre : M. Mancini.

Cartes jaunes: Merlina, Dony, Bomersomme.

Carte rouge : Humblet (80e).

Buts : Banza (1-0, 27e), Couscheir (1-1, 61e OG).

HUCCORGNE: Couscheir, Beduin, Banza, Willems Ant., Spronck, Willems Alex (90e Lejeune), Mazloum, Drouvin (85e Morana), Vreven (85e Oloa), Obrou, Sauvage (77e Riga).

OUFFET-WARZEE: Lardau, Troussart, Dalla Costa, Bomersomme, Demarteau, Wiylika (59e Sarowski), Dony, Collette (6e Humblet Q.), Marchal (46e Merlina), Giavon, Humblet G.