Pas de miracle pour les Villersois face à Alleur B…

Pourtant, et heureusement, les locaux allaient pouvoir aligner un Lussadissu, victime d’un accident cette semaine, boostant une attaque locale débutant la rencontre à merveille. Avec tous les joueurs contribuant à la marque, les Villersois rendaient coup pour coup avec 10 premières minutes se concluant sur un 26-25 inattendu et intéressant.

Dominant le jeu intérieur malgré quelques soucis de fautes, les Rouges étaient bien en place et proposaient n jeu supérieur à une équipe jouant pour sa survie. Maintenant, face aux rotations visiteuses, Villers allait baisser une première fois pavillon. Seuls les servais connectaient avec seulement 11 points marqués par la suite alors que les visiteurs continuaient à enchaîner les paniers. 37-46 au moment de rentrer aux vestiaires, les locaux pliaient.

Maintenant, dès la reprise, Vercruysse et Aldeghi retrouvaient le chemin de l’anneau pour faire jeu égal avec des Liégeois prenant encore 5 points d’avance de plus mais ne tuant pas la rencontre. Revenant sous la barre des 10 points dans la toute dernière ligne droite, Villers n’avait pas la réussite lui permettant de revenir en position dangereuse pour tenter de faire douter des leaders plus solides et vainqueurs logiques.

Un nouveau défi attendu mais qui a permis de travailler afin de tenter de préparer le dernier match des rencontres allers, contre Atlas, la semaine prochaine qui, elle, ne laissera pas place à des passages à vide. À noter, pour le positif, la défaite, par forfait, de Welkenraedt contre Atlas dans le match de la peur. Faute de combattants, les verviétois dont des doutes existent sur la motivation, perdent donc aussi le point de la défaite ce qui pourrait faire mal au décompte final.

QT : 26-25, 11-21 (37-46), 22-27 (59-73), 13-21.

VILLERS : Vercruysse 12, Vercauteren 5, Bremer 11, Lussadissu 13, Servais Q 10, Aldeghi 13, Servais N 8.

ALLEUR : Thibaut 13, Aldenhoff 10, Dallenogare 24, Gillet 24, Coetsiers 5, Grandry 2, Cordonnier 3, Di Prospero 10, Cambre 3, Herman 0.