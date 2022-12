La belle série de victoires s’arrête pour Stockay

Quelques instants plus tard, Dison manquait de peu le 2-0 lorsque l’envoi de Merola s’écrasait sur le piquet stockali. Après vingt minutes plutôt à l’avantage des Stadistes, Stockay équilibrait les échanges et parvenait même à égaliser sur une belle reprise de volée de Bernier à la demi-heure. Le score ne bougeait ensuite plus jusqu’à la pause malgré des opportunités de part et d’autre.

La seconde période était tout aussi spectaculaire… mais en partie pour une autre raison. Plus les minutes passaient, plus les échanges se tendaient entre les 22 acteurs, l’engagement sur certains duels étant parfois à la limite. Niveau foot, si on notera deux reprises de la tête de Legros qui alertait Alfieri, Stockay contenait plutôt bien la division offensive locale. Dans une vive altercation, le Disonais Palm et le Stockali Maglio se voyaient tous les deux renvoyés aux vestiaires à dix minutes du terme. Cinq minutes plus tard, Julien Meunier écopait, lui, d’une double-jaune… directe pour avoir interrompu une contre-attaque adverse et dégagé dans la foulée le ballon hors du terrain après le coup de sifflet de l’arbitre. Ce dernier estimant que chacune des deux infactions méritait une jaune, il excluait donc le médian de Dison. Une décision discutable et discutée qui tendait encore davantage un match où personne ne se créerait plus la moindre occasion.

Pour Stockay, ce partage signifie tout de même une cinquième rencontre consécutive sans défaite. De bon augure avant la réception de Ganshoren dimanche prochain au cours de laquelle les hommes de Manu Valoir tenteront de terminer 2022 sur une bonne note.

Arbitre: M. Vanackere.

Cartes rouges: Palm (81e, 2 j.), Maglio (81e, 2 j.), Meunier (85e, 2 j.).

Cartes jaunes: Kotchkarov, Bouhlal.

Buts: Akdim (1-0, 12e), Bernier (1-1, 31e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Palm, Manfredi, Merola (63e La Delfa), Meunier, Demarteau, Godard, Legros, Akdim.

STOCKAY: Alfieri, Jurdan, Rayane, Kotchkarov, Maglio, Niankou, Pannier (72e Sternon), Bernier, Boumediane, Diallo, Bouhlal.