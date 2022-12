Geer gaspille, puis se fait peur pour égaliser

Cependant, les hommes de Tony Niro loupent leur entame de match. Vigil Bajo prolonge une longue rentrée en touche de Grosdent. Bouhriss récupère et fusille Beckers à bout portant (1-0). Mais, comme souvent, Geer gaspille. Que ce soit Vigil Bajo ou Docquier, les Bleus ne parviennent pas à concrétiser leurs nombreuses occasions. De l’autre côté, par contre, les Verts, opportunistes, font mouche sur leurs deux seules véritables occasions. Sur une relance locale catastrophique, c’est tout d’abord Diallo qui récupère le cuir et tire le long du poteau de Aerts (1-1). Deux minutes après, Georges accroche Temsamani dans la surface de réparation. Le penalty est calmement converti par Willem qui prend Aerts à contre-pied (1-2). Malgré la domination locale, et des nouveaux ratés de Philippe et de Georges, le score ne change plus avant la pause. Geer est mal payé par la faute d’une concrétisation compliquée.

Après les citrons, les échanges ne s’emballent pas. Aubel prend la main, tandis que Geer ne trouve plus l’ouverture. Les plus belles occasions sont visiteuses. On voit mal comment les Bleus pourraient inverser la tendance. Il faut un coup de génie de Aerts qui, après avoir récupéré le ballon, monte balle au pied. Il lance Vigil Bajo qui passe à Docquier sur le flanc droit. Le centre de ce dernier aboutit à Cokgezen qui profite d’un marquage approximatif pour rétablir l’égalité (2-2). Adel Charef a la balle de la victoire au bout du pied à deux minutes du terme mais, seul face au but, il tire à côté.

Au coup de sifflet final, les deux coachs soufflent et sont contents du point engrangé. Un match nul logique au vu de l’agréable duel proposé par les deux équipes.

Arbitre : Lionel Gastaldello.

Cartes jaunes: Grosdent ; Willem.

Buts : Bouhriss (1-0, 3e), Temsamani (1-1, 13e), Willem sur pen (1-2, 15e), Cokgezen (2-2, 83e).

GEER : Aerts, Grosdent, Georges (58e Coulon), Vandebosch (58e Vervoort), Fadda, Philippe, Delvaux (77e Vrijdags), Bouhriss, Cokgezen, Vigil Bajo, Docquier

AUBEL : Beckers, Niro, Kerff, Willem, Spits, Remacle, Colling (63e Ernst), Charef Y., Temsamani (69e Hansen), Pauporte (83e Charef A.), Diallo.