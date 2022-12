Football - Provinciale 4B : Ocquier freine, légèrement, les Templiers

C’est sur le même rythme que les débats reprennent après la pause et c’est Chalant qui s’immisce entre plusieurs défenseurs pour atteindre le rectangle templiers. Au final, Henn gêne bien le milieu ocquiérois qui voit son tir sortir des limites du terrain.

Malgré tout, les premiers du classement ne sont pas venus pour rien. Jean Sauvage et M.Philippart De Foy s’amusent avec les montants locaux sans parvenir à faire entrer ce satané cuir entre les perches de… Carl-Felix Sauvage. On entendait d’ailleurs aux abords du terrain: "On a bien fait de diminuer la hauteur des buts", d’un air moqueur et bon enfant.

Entré à la pause, Andreini, d’une explosivité sans précédent, inscrit le premier but de la rencontre qui libère tout un stade et qui en étonne certains. Mais les faits sont là: Templiers B domine, a les occasions, sauf que c’est Ocquier qui, par la force des choses et surtout, du cœur, prend l’avance.

Les hommes d’André Gaziaux changent alors de plan: tout pour la défense. Et sur une faute sifflée logiquement non loin de la surface de réparation, c’est Van Laeken, persévérant dans tout le match, qui égalise. Le coup franc d’Ocquier, même s’il ne fait qu’un avec le montant, ne changera rien au score.

Arbitre: Vincent Melotte

Buts: Andreini (1-0, 78e), Van Laeken (1-1, 88e).

OCQUIER: Sauvage, Soyeur, Chalant, Delmay, Dubois, Galand, Orban, Brahmi (70e Riga), Maka, Krupa (46e Andreini), Tibo (63e Ponsard).

TEMPLIERS-N. B: Henn, Dessart, Wagner, M.Philippart De Foy, Van Laeken, Radoes (80e Rulot), Sauvage, Castagne (80e F.Philippart De Foy), Bosly (72e Beaumont), Schmetz, Gruslet.