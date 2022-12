Football - P3A : 40 secondes fatales pour une courageuse équipe fraituroise

Car si Wasseiges domine tout le début de rencontre, ne laissant pas respirer les locaux et se créant une pléiade d’occasions, à l’image de la reprise de Vandeuren juste au-dessus des buts de Gillard, c’est finalement Fraiture Sports qui va émerger de cette première mi-temps. Et à deux reprises, Adrien Bolly, haut de son 1m67, va remporter son duel de la tête face aux montagnes hesbignonnes pour permettre aux siens de rentrer aux vestiaires avec un matelas confortable, mais pas encore décisif.

Et si les Rouges font preuve de solidarité et semblent imprenables, quarante secondes d’inattention vont faire basculer la rencontre. Rolin, en renard des surfaces, va rétablir l’égalité coup sur coup, au grand dam des supporters locaux. Et si ces deux buts encaissés ont eu le don de relancer une partie certes à la limite de ce que l’on peut proposer physiquement, aucune des deux équipes n’arrivera à inscrire un dernier but décisif. Maladresses du côté local, arrêt miracle de Gillard sur une frappe de Rolin à la dernière minute de la rencontre, Fraiture Sports et Wasseiges vont finalement se quitter bons amis et se partagent les deux dernières places au classement. Mais avec la même volonté des deux côtés, l’après-trêve ne pourra être que meilleure d’un point de vue comptable.

Arbitre : François Tibo.

Cartes jaunes: Kerff, Dirick, Verlaine, Graulus, Larondelle, Fastré, Da Silva, Chasseur.

Buts : Bolly (1-0 et 2-0, 40e et 46e), Rolin (2-1 et 2-2, 66e et 67e)

FRAITURE SPORTS: Gillard, Kerff, Sy, Champon, Dethier, Bolly, Larondelle (71e Chasseur), Fastré, Da Silva, Graulus (66e Franco), Dehalleux.

WASSEIGES : Giot, Vanderweye, Rolin, Courtois, Hay, Dirick, Boxus (57e Nsakala), Desmet, Vandeuren, Da Silva Lucas, Verlaine (66e Traquina Pereira).