Football - P1 : Fize a tenu la distance, pas Hannut

En prélude de cette rencontre, les deux coachs avaient souligné l’importance de ce duel. Loin d’être au meilleur de leur forme, Fize et Hannut avaient tout intérêt à s’imposer, histoire de se relancer quelque peu avant la trêve. Et si, après 45 minutes, on pouvait penser que Hannut allait encore plus plonger le moral fizois dans les chaussettes, l’inverse n’en était que plus vrai une bonne heure plus tard.