Football - P1 : Faimes s’enfonce un petit peu plus…

La seconde période démarre fort pour les Sprimontois. Le virevoltant flanc droit des Carriers Julien Gonzalez efface trois joueurs sur le côté droit pour servir dans le rectangle Esteban Ruiz qui décoche une frappe hors de portée du dernier rempart faimois Zarnowski et ouvre le score pour les siens (54e). Les Faimois pousseront tant et plus jusqu’à la fin, sans s’offrir d’occasions réelles de but.

Les jeunes Sprimontois s’offrent ainsi leur seconde victoire de la saison et plonge un peu plus Faimes dans le doute. "On venait avec des intentions portées sur l’offensive. On voulait les prendre à la gorge car on les savait fragilisés par leur lourde défaite à Ster (NDLR: 9-1) de la semaine dernière. Nous n’avons malheureusement pas offert un contenu suffisant dans l’animation offensive. C’était trop pauvre. Nous voulions commencer avec la descente pour leur mettre la pression. Notre adversaire a eu les opportunités et on savait que cela allait devenir compliqué lorsqu’ils ont ouvert le score. Je dois dire que nous sommes tombés sur une belle équipe de Sprimont avec de la vitesse sur les flancs. On voit qu’il y a derrière cette équipe une excellente école de jeunes. Le challenge va être de remobiliser les troupes qui ont pris un coup sur la tête. On va les laisser coupés du foot pendant cette trêve et il nous reste douze matchs pour tenter d’éviter la relégation", analyse le coach faimois Bertrand Dapsens.

Arbitre: M. Henrot.

Cartes jaunes: Ruiz, Pedrosimao, Latona, Fedsoseew, Vinchent, Hauteclair,

But: Ruiz (1-0, 54e).

SPRIMONT B: Claessens, Corman, Pedrosimao, Carrea, Rasquin, Fedsoseew, Bah, Ruiz (79e Arena), Cugnon (86e Latona), Gonzalez (90e Portier), Modica (58e Allarassem).

FAIMES: Zarnowski, Arcadipane, Renseon, G. Vinchent, Massart (78e Simon), Mailleux, Hauteclair, Grommen, Tamoh, Venner (69e Jacques) Kosso (62e R. Vinchent).