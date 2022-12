Fin de série pour les Hannutois à Henri-Chapelle…

Pourtant, avec Materne, Goffin et Humblet, Hannut allait y croire. Point par point, les Hesbignons reprenaient confiance, stoppaient les locaux et revenaient à 5 points juste avant la dernière ligne droite. "On savait que, ces dernières semaines, Capelle craquait dans le dernier quart dont tout était possible… à condition de garder le même rythme et la même réussite, ce qui ne fut pas le cas. On y a peut-être cru trop vite et, après deux attaques, nous étions déjà repartis à -10 sans pouvoir revenir. Je pense sincèrement qu’il y avait la place pour passer mais on n’a pas mené une seule seconde donc on n’a rien à revendiquer. Nous sommes tombés sur une équipe expérimentée et très solide ce qui ne nous convient clairement jamais ", concluait très justement le mentor hesbignon.

QT : 24-12, 22-23 (46-35), 16-22 (62-57), 17-10.

HANNUT : Bielen 9, Materne 18, Bisschop 1, Declercq 4, Goffin 13, Dibenedetto 0, Fauchet 0, Lambert 8, Humblet 14.