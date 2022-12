Fallais s’enlise et est lanterne rouge

Les premières minutes de la rencontre vont d’ailleurs rapidement confirmer cette physionomie. L’entame est partagée et les visiteurs parviennent à répondre aux buts locaux. Du moins jusqu’à la 21e minute. Moment choisi, par Mont pour accélérer à deux reprises et creuser un écart que les Braivois ne résorberont jamais.

Au retour des vestiaires, Fallais a beau tenter de sortir de sa boîte, leurs offensives trouvent uniquement les gants du dernier rempart local. Et comme souvent en futsal, à force d’attaquer on finit par se découvrir. Tout profit pour les Namurois qui s’en vont donner au score ses allures finales.

Voilà donc les Braivois bons derniers. Plutôt solides dans leur cercle mais maladroits en zone de conclusion, l’énigme fallaisienne semble bien compliquée à analyser. "Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur lors de ce déplacement à Mont " pestait Éric Boon qui avait laissé sa casquette d’entraîneur à Frédéric Trickels pour tenter de créer un électrochoc. Un changement de situation qui n’aura donc pas vu le jour ce vendredi et qui pousse le responsable braivois à un constat. "J’en viens à me demander si nous avons réellement le niveau pour cette D3 ?" concluait, non sans amertume, le Fallaisien. À charge à ses joueurs de lui répondre sur les parquets dans les prochaines semaines.

WAL.-Y FALLAIS: Destat ; Hauteclair, Parent, Trickels, Raponi, Allard (1), Pellizon, Rigo (1), Venner.