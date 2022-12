Basket - Régionale 2 : Huy a enfin pu jouer au basket

Et on a peut-être assisté au meilleur match des Mosans ce dimanche. "Du moins, on a clairement vu du basket pendant 40 minutes avec un groupe restant dans le match, tentant de trouver des solutions et s’appliquant. Enfin un bon moment pour moi, mais aussi pour les joueurs", soulignait un coach ayant malheureusement, comme toujours, des lacunes défensives ingérables.

Car, si on a vu un Paeleman encore parfaitement entamer la rencontre puis un Danze prendre le relais dans un excellent troisième quart, il manquait tout le temps quelque chose derrière. "Tactiquement, on a n’a pas su contrer des locaux s’appuyant sur trois intérieurs de grande taille connaissant parfaitement le jeu et qui ont toujours trouvé le moyen d’alimenter la marque", reconnaissait Steve Jovenau.

Trop juste pour réellement revendiquer la victoire même contre cette équipe de bas de classement mais, au moins, on a vu du basket.

QT : 23-15, 20-20 (43-35), 24-21 (37-56), 17-16.

HUY : Roncali 4, Danze 19, De Neve 5, Royen 7, Puddu 5, Paeleman 17, Chinet 0, Bennardo 2, Njoumegni 5, Maah 8.