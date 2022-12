Antoine, Melvin, vous attendiez-vous à un tel début de championnat pour votre équipe ?

A.D. : C’est complètement inattendu, on ne s’attendait absolument pas à être avant-dernier. Avec tous les absents, nous allons essayer de limiter la casse…

M. L: Oui, même si nous devions prendre quelques points en plus,

Que pouvez-vous dire l’un sur l’autre footballistiquement ?

A.D.: On le connaît tous bien, on sait qu’il se bat, qu’il marque facilement. Et je connais très peu de joueurs qui ont sa vitesse.

M.L. : J’ai toujours trouvé qu’Antoine était un super joueur, avec un gros potentiel. Il sait jouer des deux pieds, est polyvalent et va toujours vers l’avant.

On vous donne une baguette magique, quelle aptitude prendriez-vous à l’autre ?

A.D.: Melvin a un bon jeu de tête, ça me serait bien utile (rires).

M.L.: Sa patte gauche, même si par moments, ce n’est pas toujours ça (rires).

Antoine, complétez la phrase suivante: Waremme sauvé de saison, c’est…:

A.D.: (après quelques secondes d’hésitation) Compliqué. Il va falloir voir avec le mercato ce que cela va donner mais il va falloir qu’il soit bon. J’estime que le maintien est faisable, mais il ne faudra pas traîner.

Melvin, même idée: Hamoir dans le Top 3, c’est…:

M.L. : Faisable. Quand on voit la série, hormis Tubize qui est au-dessus et Warnant dans un autre registre, nous n’étions pas moins forts que les autres.

En cas de victoire, qui va chambrer l’autre le plus ?

A.D.: Vu notre position au classement, on ne peut pas vraiment se permettre de chambrer.

M.L.: Je ne suis pas un grand chambreur, au contraire d’Antoine qui, lorsqu’il s’est sauvé chez nous la saison passée, a un peu fait le malin hein (sourire).

On n’y échappe pas: un petit pronostic pour cette rencontre ?

A.D.: Allez, on va espérer un 2-2 avec un but pour Melvin et un but de mon côté même si ça va dépendre de ma position sur le terrain (sourire).

M.L.: Hamoir s’impose 1-2 et j’espère un but dans mon chef.