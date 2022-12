Si conserver la position de ces deux équipes au moment d’aborder la trêve serait un moindre mal pour les Condrusiens, Huccorgne, qui accuse un point de retard et qui avait été défait 1-0 au match aller, se doit de l’emporter. "C’est effectivement une rencontre super importante que l’on espère faire tourner à notre avantage, répond Eric Heine dont l’équipe reste sur un 1/12. Pourtant, nous avons montré de bonnes choses mais nous manquons cruellement de réalisme dans les deux rectangles" confesse le coach huccorgnois.

Ouffet, de son côté, est un poil plus fringant ces dernières semaines mais pas de quoi pavoiser pour autant. "Je dirais même que nous souffrons sans doute d’un petit déficit au niveau de la mentalité par rapport à Huccorgne, que j’ai vu contre Amay afficher un très bel état d’esprit. C’est le genre de paramètre qui peut faire la différence, fait remarquer le coach ouffetois. Oui, c’est vrai, je suis assez satisfait de l’implication de mes hommes mais j’en veux toujours plus. C’est ainsi que nous avons pu nous sauver assez facilement." Il reste treize rencontres pour atteindre cet objectif, dont cette dernière sortie de 2022 que l’un et l’autre espèrent négocier au mieux histoire de passer des fêtes sereines. Nul doute que du côté de Clavier, Verlaine, Amay ou encore Burdinne on nourrit le même espoir…