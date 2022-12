Warnant veut finir 2022 en tête

Un seul petit point sur six lors des deux derniers matchs: Warnant doit renouver avec la victoire après une défaite (illogique) à Tubize puis un nul arraché de haute lutte face à Ganshoren. "Sur le plan comptable, on reste sur deux résultats moins bons, avoue Stéphane Jaspart. Mais ça ne change rien du tout à notre saison. On savait que ça allait arriver et qu’on n’allait pas tout gagner non plus. " Aller à Binche pour poursuivre, là où il n’est jamais facile d’aller, ne sera pas une mince affaire. "C’est une belle équipe dans cette série, assure-t-il. En reconversion offensive, c’est très fort. Un point ne serait pas une si mauvaise affaire. Mais en même temps, on a tous envie de rester en tête pour les fêtes. Cela donnerait de la profondeur à notre début de saison qui est bon évidemment. Il va falloir se battre lors deux derniers matchs en 2022 pour aller atteindre cet objectif…" Un objectif qui couronnerait une année 2022 fantastique pour Warnant… Quoi qu’il arrive finalement…