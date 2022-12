Ce dimanche, c’est donc une rencontre au sommet qui se profile au moment de prendre la route pour une salle de Spa qui abrite l’un des co-leaders. Une rencontre à ne pas manquer pour deux équipes aux caractéristiques similaires. Des groupes étoffés qui peuvent s’appuyer sur une défense de fer pour garder le match sous contrôle avant qu’un éclair d’adresse ne permette de faire la différence. Face aux Ceulers, Lambion et autres Piedbœuf, on retrouvera donc d’autres fines gâchettes comme Pluys, Rossinfosse ou encore ou Hendrick qu’il va falloir contrôler. Autre similitude, l’absence de "5" de taille. Ce qui ne signifie pas que le jeu intérieur ne peut pas faire basculer les rencontres… À commencer par un pivot spadois bien connu: David Lamy. En effet, l’ancien wawa fait la pluie et le beau temps dans la cité thermaliste, représentant un pion vital sur l’échiquier d’un Michel Pluys que l’on a connu du côté de Neuville. Des retrouvailles qui s’annoncent explosives avec Germay et autre Deville, les trois hommes se connaissant sur le bout des doigts.